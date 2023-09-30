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Литва испугалась удара России?

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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29 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. К чему приведёт полная блокада Калининградской области со стороны Литвы и почему этого так боятся в Вильнюсе, объяснил эксперт Александр Сытин. Пишет Царьград.

Доктор исторических наук Александр Сытин в беседе с Царьградом заверил, что все запреты Европы на пересечение границы для него остаются главной “загадкой современности”. Ведь другого объяснения, кроме как опасения того, что будут перемещаться люди, подлежащие призыву на воинскую службу, у политолога нет.

Любые “укрепления границ” и запреты имеют под собой только такое основание. Но Литва не пошла по такому пути, поскольку в ней появились соображения здравого смысла. Александр Сытин напомнил, что полная блокада Калининградской области привела бы к критически напряжённой ситуации в отношениях с Россией.

По всей вероятности, они не готовы к этому,

Прежде всего в этой истории большую роль играет торговля, поскольку литовские визы, насколько известно Сытину, сейчас не выдаются. Пересечь литовскую границу в буквальном смысле нереально, объяснил политолог.

То есть если человек попробует это сделать, его просто не пустят, – заключил он.

Фото: DMITRY CHASOVITIN/GLOBALLOOKPRESS

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