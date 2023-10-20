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Лучших выбираете вы. Кто достоин премии “Народный знак качества”?

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Голосуйте за любимые компании в 15 номинациях до 8 ноября

Церемония вручения премии “Народный знак качества – 2022” / Фото: amic.ru

Уже через месяц, 21 ноября 2023 года, станут известны победители премии “Народный знак качества” – наши любимые алтайские бренды, компании, которые помогают разрешать проблемы, делают ежедневные хлопоты приятными, которые мы просто любим.

На сайте народныйзнаккачества.рф голосуйте за победителя в любой из категорий. Это финал – в каждой категории уже только те 10 компаний, которые вы номинировали чаще всего. О том, как завершился первый этап проекта и кто попал в шорт-листы, читайте здесь.

Напомним, самых-самых любимых мы выбираем в 15 номинациях, в числе которых ресторан и кафе, образовательный центр, лучшие застройщик и медцентр, автосервис, спортивный клуб и другие. Полный перечень и подробные условия читайте в статье или на сайте премии.

Мы ждем ваших голосов до 8 ноября 2023 года включительно. В проекте уже поучаствовали более 500 алтайских компаний, мы получили свыше 8800 ваших голосов. Теперь настало время выбрать лучших из лучших.

Какие компании вы считаете таковыми? Проголосовать можно здесь.

Альфа-Банк – стратегический партнер проекта. Альфа-Банк – системно значимый частный банк, входящий в топ-5 крупнейших универсальных банков страны. Магазин низких цен “Светофор” – официальный партнер проекта и партнер мероприятия. Магазины низких цен “Светофор” – все для комфортных и быстрых покупок.

Горняк22

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