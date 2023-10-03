03.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Спорт
Татьяна Ильюченко приняла участие в открытии современной спортивной площадки в Бийске
Политика
В Алтайском аграрном университете нашли зачётку дяди писателя Василия Шукшина
Политика
Народные приметы 3 октября. Чем опасен день Астафия Ветряка
Общество
2 октября был ликвидирован пожар в одноэтажном жилом доме в поселке Благовещенка
Здоровье
В Алтайском аграрном университете нашли зачётку дяди писателя Василия Шукшина
Здоровье
Народные приметы 3 октября. Чем опасен день Астафия Ветряка

Коллекция категорий

Бизнес145 Новости
Здоровье286 Новости
Новости Алтай1319 Новости
Новости Горняк226 Новости
Образование155 Новости
Общество365 Новости
Объявления80 Новости
Политика273 Новости
Спорт198 Новости
Платим за интересные новости!

Люди ненавидят вас: эти 3 фразы позволят понять, как к вам относится собеседник

редактор ГОРНЯК2201 минуты

 | 

01 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Сложно быть хорошим для всех, так как каждый человек может обижаться из-за мелочей. Психологи утверждают, что определенные фразы могут подсказать нам о настроениях окружающих. Передает «СпортКП».

Например, если кто-то говорит вам: «А я другого от тебя не ожидал», это может заставить вас почувствовать себя виноватым и уменьшить вашу самооценку.

Еще один пример – ответ «Может быть, в другой раз» на ваше предложение. Это свидетельствует о том, что человек хочет держать вас на расстоянии, не желая обидеть прямо. В таких случаях стоит задуматься о том, что, возможно, подружиться с таким человеком будет сложно.

Иногда негативно настроенные люди могут проявлять враждебность, но пытаются прикрыть это юмором, говоря: «Я же пошутил». Такой подход может заставить вас чувствовать себя неудобно, особенно если вы не воспринимаете это как шутку.

Фото: woman.ru

Больше новостей: Все новости за сегодня

ИСТОЧНИК

Добавить комментарий

Похожие новости