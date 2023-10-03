Люди ненавидят вас: эти 3 фразы позволят понять, как к вам относится собеседник

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01 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Сложно быть хорошим для всех, так как каждый человек может обижаться из-за мелочей. Психологи утверждают, что определенные фразы могут подсказать нам о настроениях окружающих. Передает «СпортКП».

Например, если кто-то говорит вам: «А я другого от тебя не ожидал», это может заставить вас почувствовать себя виноватым и уменьшить вашу самооценку.

Еще один пример – ответ «Может быть, в другой раз» на ваше предложение. Это свидетельствует о том, что человек хочет держать вас на расстоянии, не желая обидеть прямо. В таких случаях стоит задуматься о том, что, возможно, подружиться с таким человеком будет сложно.

Иногда негативно настроенные люди могут проявлять враждебность, но пытаются прикрыть это юмором, говоря: «Я же пошутил». Такой подход может заставить вас чувствовать себя неудобно, особенно если вы не воспринимаете это как шутку.

Фото: woman.ru

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Автор: vizitka01

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