Майкл Кейн объявил о завершении карьеры в 90 лет

Актер отметил, что он долгое время откладывал свой выход на пенсию

Кадр из фильма “Темный рыцарь”

Британский актер Майкл Кейн объявил об уходе из кино в возрасте 90 лет. За время своей профессиональной карьеры он исполнил более 160 разных ролей.

Кейн в интервью BBC заявил о том, что долгое время откладывал выход на пенсию, но вот теперь решился сделать это. Актер признался, что получил отличные отзывы о последней исполненной роли и решил, что можно завершить карьеру на хорошей ноте.

Майкл Кейн добавил, что планировал закончить сниматься еще три года назад, но ему очень понравился сценарий фильма “Великий беглец”.

В последнее время Кейн играл в фильмах Кристофера Нолана. Он сыграл в “Начале”, “Интерстелларе” и трилогии “Темный рыцарь”.

город Горняк



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