Мама ребенка, выставленного на продажу в Новосибирске, рассказала свою версию

О том, что ее сына продают, женщина узнала лишь после визита полиции

Фото: “КП-Новосибирск”

Мать ребенка, которого “выставили на продажу” в Новосибирске, рассказала свою версию событий. Как сообщает “КП-Новосибирск”, женщина уверяет, что ее взломали.

Ирина живет в селе Лузино, в 27 километрах от Омска. У нее есть шестилетняя дочь, а год назад родила сына. Он и оказался на сайте. В 2021 году она выкладывала объявление о продаже телевизора, но делала это в социальных сетях. Свою страницу девушка удалила сразу после продажи.

“На том сайте я даже не была зарегистрирована. Видимо, из соцсетей объявление автоматически отправилось на этот сайт. Доступа причем к этому аккаунту от моего имени у меня нет. Недавно мы с сыном пошли гулять, я сфотографировала его на качелях и выложила снимки на свою новую страницу в соцсети”, – рассказала она.

О том, что ее ребенка продают, женщина узнала лишь после визита полиции. Правоохранители показали ей скриншот с сайта – своего сына узнала по комбинезону и шапочке. После этого у нее случился нервный срыв.

“Мне кажется, мою удаленную старую страницу кто-то восстановил, что меня взломали”, – рассказала женщина. При этом кто именно мог пойти на это, она не знает.

Напомним, что ранее в Новосибирске следователи возбудили уголовное дело о покушении на куплю-продажу человека после объявления о продаже мальчика на “Доске объявлений”.

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