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Массовый сбой произошел у устройств Xiaomi в России и Белоруссии

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Проблемы возникли у устройств, привязанных к приложению с установленным регионом “Россия”

Фото: unsplash.com

Массовый сбой произошел в экосистеме устройств Xiaomi на территории России и Белоруссии. Как сообщает Telegram-канал Mash, на поломку пылесосов, лампочек и камер видеонаблюдения жалуются жители разных российских и белорусских городов.

По их словам, устройства функционируют, однако связаться с ними через официальное приложение MiHome и аналоги нельзя. Проблемы возникли у устройств, привязанных к приложению с установленным регионом “Россия”. 

ТАСС также отмечает, что схожие проблемы наблюдаются с работой домена account.xiaomi.com — при попытке загрузки страницы появляется ошибка 404 или 503.

Mash уточняет, что проблема может быть в сбое на серверах Xiaomi. В представительстве компании в России подтвердили эту информацию и пообещали оперативно устранить проблему.

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