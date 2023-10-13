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Машина сгорела в результате аварии на алтайской трассе

редактор ГОРНЯК2201 минуты

По предварительным данным, есть погибшие

Фото: “Инцидент Барнаул”

Жесткая авария произошла на трассе в Алтайском крае 13 октября. Об этом рассказали в сообществе “Инцидент Барнаул”.

По предварительным данным, на повороте к Калманке УАЗ столкнулся с минивэном. После удара отечественный автомобиль загорелся. Несколько полос на дороге оказались перекрыты.

На месте работают пожарные и медики, подробности и обстоятельства случившегося уточняются.

Сообщается о погибших.  

  

Горняк22

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