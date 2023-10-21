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МегаФон улучшил связь в алтайском поселке с красивым названием Победим

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Скоростное интернет-соединение затронет и ближайший участок трассы

Фото: пресс-служба МегаФона

МегаФон повысил качество мобильного интернета в алтайском поселке Победим. Компания модернизировала базовую станцию, увеличив покрытие 4G* в населенном пункте и на близлежащих территориях.

Поселок со звучным названием Победим расположен в Топчихинском районе Алтайского края. Расстояние до него от Барнаула по Змеиногорскому тракту чуть более ста километров, а численность населения не превышает тысячи человек. Если раньше сигнал связи был неустойчивым и покрывал не всю территорию поселка, то сейчас жители могут спокойно звонить по телефону и пользоваться интернетом как дома, так и на окраине поселка.

Устойчивый сигнал мобильного интернета четвертого поколения получили примерно 1000 жителей поселка. Также качество мобильного интернета улучшилось в соседнем поселке Зеленый и на отрезке автомобильной дороги федерального значения А322, известной как Барнаул – Рубцовск – граница с Казахстаном. Модернизация инфраструктуры проводилась по государственной программе “Устранение цифрового неравенства 2.0”.

Как отмечают в компании, улучшилось не только покрытие, но и стабильность, устойчивость мобильного интернета в гаджетах сельчан. Также на территории поселений действует надежная и качественная голосовая связь, как в стандарте 2G*, так и по современной технологии VoLTE*. С ее помощью голос передается по сетям 4G. Аналитики компании отмечают, что в Алтайском крае с начала года таких звонков стало больше на 25%.

“Даже в небольших населенных пунктах мы стараемся обеспечить такую же качественную связь, как и в городе, – это вклад в безопасность и комфортные условия жизни на селе. Поэтому инженеры МегаФона ведут планомерный мониторинг сети и проводят модернизацию оборудования там, где это необходимо. Программа УЦН 2.0 – это проект, который имеет высокую социальную значимость и делает доступными государственные услуги, онлайн-образование, телемедицину и другие современные жизненно важные сервисы”, – отметила директор МегаФона в Алтайском крае Мария Занько.

* 4G (4Джи); 2G (2Джи); VoLTE (“ВоЛТЕ”).

ПАО “Мегафон”

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Горняк22

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