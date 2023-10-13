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Международный олимпийский комитет отстранил Олимпийский комитет России

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Организация теперь не может действовать как национальный олимпийский комитет и не будет получать средства от МОК

Фото: unsplash.com

Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего уведомления. Как сообщает РИА Новости, директор организации по коммуникациям Марк Адамс заявил, что решение принято из-за включения в состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

“Решение ОКР включить в членство четыре олимпийских совета является нарушением хартии, так как оно влияет на территориальную целостность Украины”, – заявил он.Адамс подчеркнул, что после этого ОКР больше не может действовать как национальный олимпийский комитет и получать средства от МОК.

Отметим, что ранее глава организации Станислав Поздняков заявлял, что санкции МОК по отношению к России несправедливы и незаконны, а ограничения бьют по статусу международной организации. Он призывал МОК вернуться в ту точку контактов, которые были до начала спецоперации, а также снять ограничения.

горняк

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