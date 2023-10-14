Межэлитные конфликты могут помешать Хорохордину переизбраться главой Республики Алтай

Госсобрание Республики Алтай не поддержало разработанный правительством закон, а поправки в Конституцию глава региона отозвал сам

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин / Фото: altai-republic.ru

Депутаты Госсобрания Республики Алтай забраковали внесенный региональным правительством закон о такси. Как сообщает “Атмосфера”, политологи считают, что главе региона Олегу Хорохордину за четыре года не удалось консолидировать республиканские элиты, что снижает его шансы на второй срок.

Документ разработали для приведения местных законов в соответствие к федеральными. Он предусматривает введение региональных реестров пе­ре­воз­чи­ков лег­ко­вых так­си, са­мих так­си и служб их за­ка­за с ис­поль­зо­ва­ни­ем спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ной фе­де­раль­ной го­су­дар­ствен­ной си­сте­мы. Кроме того, таксистами не смогут быть граждане с неуплаченными штрафами за нарушения ПДД и непогашенными судимостями по ряду статей УК РФ.

Депутаты Эл Курултая раскритиковали закон, заявив, что он приводит к дополнительной нагрузке на бизнес и удорожанию услуг такси. Его отправили на доработку.

За последнее время это уже второй случай негативной реакции на подобные инициативы. В сентябре Общественная палата раскритиковала поправки в Конституцию региона, которые предлагали убрать положение, что территория Республики Алтай – “целостна, неотчуждаема, неделима”. Также Олег Хорохордин предложил убрать из документа первый абзац ст. 109, по которой глава республики является гарантом соблюдения республиканской Конституции и законов. После критики глава региона отозвал законопроект.

горняк



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