Местами до +20 градусов. О погоде в Алтайском крае 21 октября
Синоптики прогнозируют небольшие дожди
Фото: unsplash.com
От +10 до +15 градусов ожидается в Алтайском крае днем 21 октября. Согласно прогнозу синоптиков регионального Гидрометцентра, местами по юго-востоку будет теплее – до +20 градусов.
Местами небольшие дожди. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 17-22 м/с.
В Барнауле от +13 до +15 градусов. В конце дня небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы до 19 м/с.
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