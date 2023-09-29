Мигранты превращаются в хозяев

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28 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Происшествие наглядно продемонстрировало, насколько глубока пропасть между молодежью, выросшей в «независимой» Средней Азии и в современной России. Пишут Рамблер Новости.

Как мы уже писали, преступность среди мигрантов в России растет как грибы после дождя. Граждан нашей страны поражают и возмущают цифры совершенных приезжими преступлений – 22 тысячи. Почти на 7 процентов больше, чем год назад.

Особенно тревожно, и об этом открыто говорит руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин, что растет число тяжких и особо тяжких преступлений. Это и причинение вреда здоровью, в результате чего происходит смерть потерпевших, и незаконный оборот наркотиков, и половое насилие. Кроме того, в ряде российских мегаполисов возникли молодежные сообщества, которые вполне оформились в полукриминальные этнические группировки. Молодые люди усиленно занимаются спортом, боевыми единоборствами, проводят тренировки по силовым акциям – одним словом, готовятся к драке. И несложно догадаться с кем.

И вот свежая информация, которая порадует многих наших сограждан. Трудовые мигранты начинают уезжать из России, возвращаясь если не в родные пенаты, то в более благополучные страны. Сейчас, например, начали покидать Россию граждане Таджикистана. Из этой страны, если верить официальной статистике, в РФ перебралась почти треть населения (3 миллиона из 10). Но перспективы все равно печальные: если даже ежемесячно из России будет уезжать по тысяче таджиков, даже через восемь лет их останется у нас несколько сотен тысяч человек.

Эти цифры чрезвычайно актуальны не только для жителей Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Очень высок уровень преступности среди мигрантов, живущих в Самарской, Курганской, Челябинской и Тамбовской областях. Именно в этих регионах осело большинство наших «гостей», которые создают там целые районы компактного проживания. Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) сейчас активно готовит предложения «по противодействию этническим анклавам».

Чего же мы добиваемся? Если мигранты не хотят ассимилироваться, отказываются от изучения русского языка и российских традиций, да еще и ведут себя так, словно находятся в своих кишлаках и аулах, то им не место в России. Так что предложения члена СПЧ Кирилла Кабанова об ужесточении миграционного законодательства, о борьбе с «резиновыми квартирами», в которых формально прописывают мигрантов, введении квот на патенты совершенно разумны и своевременны. А совсем недавно лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов выдвинул уж совсем радикальное предложение – ввести визовый режим с государствами Центральной Азии. Но вполне возможно, что оно будет реализовано. В правительстве России наконец открыто заговорили о том, что негоже допускать создание национальных кварталов в российских городах.

На этом фоне несколько обнадеживает статистика, которую привел член Общественного совета при МВД России, доктор политических наук Владимир Волох. Он сообщил, что сейчас в России находятся 8-9 миллионов иностранных граждан. А в 2019 году их было от 12 до 15 миллионов. Тогда в России каждый 10-й был приезжим, сейчас – только каждый 16-й. То есть мигрантов «на душу населения» становится меньше.

Но вот парадокс: как мы уже говорили, преступлений и правонарушений они совершают все больше, особенно резонансных. Сухая статистика. Из всех приехавших в Россию во втором квартале чуть более 1 миллиона 200 тысяч человек Москву и область выбрали 500 тысяч человек. Вроде бы, не так уж много на огромный мегаполис, но недавно жители подмосковных Котельников пожаловались президенту на то, что их город превратился в гетто нелегальных мигрантов. Дети не могут спокойно ходить в школы. По всему району грязь, приезжие жгут костры и выбрасывают где попало мусор. Да и в классах больше 60 процентов – дети мигрантов.

Андрей Князев.

Фото: KOMSOMOLSKAYA PRAVDA/GLOBALLOOKPRESS

Автор: glavred

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