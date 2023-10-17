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Минфин предлагает повысить минимальную цену на водку, бренди и коньяк

редактор ГОРНЯК2201 минуты

При повышении учитывали действующие торговые ограничения, рост цен на оборудование и расходники

Фото: unsplash.com

Минфин предложил с 1 января 2024 года повысить минимальные цены на водку, бренди и коньяк. Как сообщает “Интерфакс”, соответствующий проект документа опубликовали на портале нормативных актов.

Сейчас минимальная цена водки в розничной продаже составляет 281 рубль, бренди – 375 рублей, коньяка – 517 рублей. Минимальную отпускную цену водки предлагают поднять до 299 рублей за 0,5 литра, бренди – до 403 рублей за 0,5 литра.

В пояснительной записке отмечается, что при разработке проекта во внимание принимались введенные внешние торговые и финансовые ограничения, рост цен на импортное оборудование и расходные материалы.

новости Алтайский

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