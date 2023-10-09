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Миф о нерушимости «Железного купола» рухнул

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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08 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU.Репортёр американского телеканала NBC News рассказывает всему миру, что израильский «Железный купол» рухнул. Пишет Русская Весна.

«Страна была застигнута врасплох, и осознание этого погрузило ее в состояние шока. Мы только что видели передвижение израильской противоракетной батареи „Железный Купол“. Это крайне сложная и высокотехнологичная система противоракетной обороны, разработанная при поддержке США.

Она является основой обороноспособности страны. Именно на нее Израиль полагается при защите гражданского населения от ракетных обстрелов из Газы.

Однако сегодняшнее утро (утро 7 октября — прим. РВ) показало, что „купол“ не смог сдержать массированный удар. Израильские военные утверждают, что было выпущено более 2 тысяч ракет. Мы только что видели шлейфы дыма по всему югу Израиля, где ракеты падали на дома, на склады. Никто не может поверить в случившееся».

Вместе с самой системой ПРО рухнул и миф о её неуязвимости, который тщательно поддерживался долгие годы, а киевский режим буквально требовал у Израиля предоставить ВСУ установки ПРО в 2022 году.

Фото: Русская Весна

ИСТОЧНИК

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