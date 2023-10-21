МОК ответил на обвинения Путина в дискриминации российских спортсменов

Там сказали, что участие в Олимпиаде “не является правом человека”

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Международный олимпийский комитет (МОК) ответил на обвинения президента России Владимира Путина, который заявил об этнической дискриминации в отношении российских и белорусских спортсменов. Об этом сообщает РИА Новости.

“Участие в Олимпиаде не является правом человека, недавняя поправка к Олимпийской хартии с этим не связана. Мы решительно отвергаем выдвигаемые обвинения в том, что эти меры являются “этнической дискриминацией”, – заявили в организации.В МОК подчеркнули, что строгие условия в отношении российских и белорусских спортсменов, которые могут участвовать в нейтральном статусе, соответствуют Олимпийской хартии. “Они являются реакцией на нарушение хартии властями России и Белоруссии”, – добавили там.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин заявил, что запрет участия российских спортсменов в международных соревнованиях – этническая дискриминация России. Он отметил, что благодаря некоторым руководителям МОК Россия узнала, что приглашение на игры – не безусловное право лучших спортсменов, а некая привилегия, заслужить которую можно “какими-то политическими жестами”.

горняк



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