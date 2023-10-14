14.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Бизнес
Представители реального сектора экономики и депутаты Алтайского края определили эффективные инструменты развития промышленности
Бизнес
Представители реального сектора экономики и депутаты Алтайского края определили эффективные инструменты развития промышленности
Бизнес
Компании Алтайского края могут приобрести белорусские товары и услуги
Бизнес
Компании Алтайского края могут приобрести белорусские товары и услуги
Новости Алтай
По 2 700 рублей гарантированно упадут на карты россиян уже через 10 дней – кому точно
Новости Алтай
По 2 700 рублей гарантированно упадут на карты россиян уже через 10 дней – кому точно

Коллекция категорий

Бизнес182 Новости
Здоровье427 Новости
Новости Алтай1841 Новости
Новости Горняк231 Новости
Образование220 Новости
Общество443 Новости
Объявления80 Новости
Политика379 Новости
Спорт257 Новости
Платим за интересные новости!

МОК цинично отомстил России. Нам не простили смелого поступка

редактор ГОРНЯК2201 минуты

 | 

13 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Международный олимпийский комитет без каких-либо внятных обоснований решил максимально наказать наш спорт еще в прошлом году, а потому сейчас никакими новыми ограничениями напугать нас не может. Пишут Новости спорта.

Тем не менее МОК не смог простить России смелого и решительного поступка. И отомстил.

«Навязывают условия»

В четверг 5 октября Олимпийский комитет России (ОКР) принял историческое решение: включил в свой состав региональные олимпийские советы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Несмотря на все обстоятельства, это важный и смелый шаг, который демонстрировал независимость ОКР и волю её руководства.

Глава ОКР Станислав Поздняков посчитал, что в нынешней ситуации уже нет смысла идти на какие-то унижения ради возможности быть причастным к большому спортивному празднику, которым некоторое время назад повсеместно считалась Олимпиада.

— Мы не получили приглашение на Олимпиаду. Нам навязывают условия нейтрализации по признаку паспорта. МОК собирается менять хартию, пытаясь узаконить свои последние действия. Изменение хартии — очень показательный момент. Олимпийское движение уже не выдерживает политического давления, и Лозанна заняла одну из политических сторон. Они избегают любого решения. На Олимпиаде наших спортсменов не ждут, — рассказал Поздняков «Матч ТВ».

«Решение с политической подоплекой»

Ужесточение риторики в МОК могли бы просто проигнорировать, но включение новых регионов в ОКР — уже нет. Но что в этой ситуации могли сделать олимпийские чиновники? Отобрать у наших спортсменов флаг и гимн или отказать россиянам в поездке на Олимпиаду? Или запретить международные соревнования на территории нашей страны? Может, Томас Бах имел возможность выступить с рекомендациями к федерациям, фактически призывая к дискриминации наших атлетов?

Нет, все эти подлые инструменты давления МОК и его боссы уже использовали. Наказывать жёстче и унизительнее просто некуда.

Тем не менее простить России проявление характера и воли в МОК не могли. В качестве циничной мести было выбрано бессмысленное действие: Олимпийский комитет России отстранен «до дальнейшего уведомления». Что изменится в практическом плане для нашего спорта? Да принципиально ничего.

— Сегодня МОК принял очередное контрпродуктивное решение с очевидной политической подоплекой. Закрепив таким образом де‑юре то, что было сделано де‑факто еще в феврале 2022 года. На российских спортсменов, подавляющее большинство из которых по‑прежнему безосновательно отлучено от международных выступлений, данный шаг никак не влияет, статус нейтрализации остаётся без изменений, — отреагировали в ОКР.

Таким образом, желающие выступить в нейтральном статусе на Играх в Париже по-прежнему могут это сделать, если будут удовлетворять известным критериям — в МОК, кстати, отдельно отметили, что в этом вопросе действительно ничего не поменяется. А остальных наших спортсменов на Олимпиаде всё равно никто не ждал. 

Фото: PANORAMIC/KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBALLOOKPRESS

ИСТОЧНИК

новости горняк

Добавить комментарий

Похожие новости