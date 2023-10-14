МОК цинично отомстил России. Нам не простили смелого поступка

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13 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Международный олимпийский комитет без каких-либо внятных обоснований решил максимально наказать наш спорт еще в прошлом году, а потому сейчас никакими новыми ограничениями напугать нас не может. Пишут Новости спорта.

Тем не менее МОК не смог простить России смелого и решительного поступка. И отомстил.

«Навязывают условия»

В четверг 5 октября Олимпийский комитет России (ОКР) принял историческое решение: включил в свой состав региональные олимпийские советы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Несмотря на все обстоятельства, это важный и смелый шаг, который демонстрировал независимость ОКР и волю её руководства.

Глава ОКР Станислав Поздняков посчитал, что в нынешней ситуации уже нет смысла идти на какие-то унижения ради возможности быть причастным к большому спортивному празднику, которым некоторое время назад повсеместно считалась Олимпиада.

— Мы не получили приглашение на Олимпиаду. Нам навязывают условия нейтрализации по признаку паспорта. МОК собирается менять хартию, пытаясь узаконить свои последние действия. Изменение хартии — очень показательный момент. Олимпийское движение уже не выдерживает политического давления, и Лозанна заняла одну из политических сторон. Они избегают любого решения. На Олимпиаде наших спортсменов не ждут, — рассказал Поздняков «Матч ТВ».

«Решение с политической подоплекой»

Ужесточение риторики в МОК могли бы просто проигнорировать, но включение новых регионов в ОКР — уже нет. Но что в этой ситуации могли сделать олимпийские чиновники? Отобрать у наших спортсменов флаг и гимн или отказать россиянам в поездке на Олимпиаду? Или запретить международные соревнования на территории нашей страны? Может, Томас Бах имел возможность выступить с рекомендациями к федерациям, фактически призывая к дискриминации наших атлетов?

Нет, все эти подлые инструменты давления МОК и его боссы уже использовали. Наказывать жёстче и унизительнее просто некуда.

Тем не менее простить России проявление характера и воли в МОК не могли. В качестве циничной мести было выбрано бессмысленное действие: Олимпийский комитет России отстранен «до дальнейшего уведомления». Что изменится в практическом плане для нашего спорта? Да принципиально ничего.

— Сегодня МОК принял очередное контрпродуктивное решение с очевидной политической подоплекой. Закрепив таким образом де‑юре то, что было сделано де‑факто еще в феврале 2022 года. На российских спортсменов, подавляющее большинство из которых по‑прежнему безосновательно отлучено от международных выступлений, данный шаг никак не влияет, статус нейтрализации остаётся без изменений, — отреагировали в ОКР.

Таким образом, желающие выступить в нейтральном статусе на Играх в Париже по-прежнему могут это сделать, если будут удовлетворять известным критериям — в МОК, кстати, отдельно отметили, что в этом вопросе действительно ничего не поменяется. А остальных наших спортсменов на Олимпиаде всё равно никто не ждал.

Фото: PANORAMIC/KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBALLOOKPRESS

Автор: vizitka01

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