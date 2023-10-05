Молдавская газовая ловушка. Но кто в капкане – Москва или Кишинев?

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04 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Недавно Молдова отказалась от русского газа, найдя “более дешёвый вариант”. Какая участь ждёт газовый сектор Приднестровья, рассказал Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Пишет Царьград.

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с Царьградом отметил, что вопрос относительно обеспечения энергоресурсами Приднестровья хороший, но однозначного ответа на него нет. Дело в том, что прямого выхода к Приднестровью у России нет, а если бы был, то не было бы и “энергетических” вопросов.

“Но с другой стороны, значительная часть электроснабжения, которая идёт на подконтрольные Кишинёву территории, идёт как раз с территории Приднестровья. И газ является необходимым топливом для этой электрической энергии. Поэтому в данной ситуации если Кишинёв не ставит целей эскалации, а мы не можем сбрасывать со счетов, к сожалению, такой вариант, то поставки будут осуществляться в прежнем режиме”, – объясняет собеседник, напоминая, что по информации “Газпрома”, “Молдовагаз” продолжает оставлять заявки и получать газ через систему, идущую по территории Украины.

Примечательно, что газ из России туда заходит по маршруту, который ведёт через газовую станцию. Даже с учётом множественных заявлений о том, что поставки газа прекращены, поставки русского газа всё-таки туда ещё идут, заключил Александр Фролов.

России, в любом случае, необходимо помогать Приднестровью. Кишинёв, в свою очередь, не упустит возможности, чтобы подставить Москву. Кишинёвские власти только и мечтают о том, чтобы не платить деньги, но получать заветный газ “страны-агрессора”.

Фото: VICTOR LISITSYN, ВИКТОР ЛИСИЦЫН/GLOBAL LOOK PRESS/GLOBALLOOKPRESS

Автор: vizitka01

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