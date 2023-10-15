Молодой водитель погиб в ДТП на Чуйском тракте

Авария случилась в районе села Быстрянка

Кадр: “В курсе 22”

Водитель погиб в ДТП на Чуйском тракте в Алтайском крае, пишет “В курсе 22”.

Авария случилась 13 октября в районе села Быстрянка Красногорского района.

Автомобилист 1996 года рождения ехал на ВАЗ-21053 со стороны Горно-Алтайска в направлении Бийска, но по пути без цели обгона выехал на встречку и столкнулся с прицепом, который буксировал КамАЗ.

От полученных травм водитель легковушки погиб на месте.

Ранее сообщили, что в Барнауле возбудили уголовное дело по факту ДТП на автобусной остановке на проспекте Строителей. В аварии погиб один человек, еще пять пострадали.

город Горняк



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