Молодой водитель погиб в ДТП на Чуйском тракте
Авария случилась в районе села Быстрянка
Кадр: “В курсе 22”
Водитель погиб в ДТП на Чуйском тракте в Алтайском крае, пишет “В курсе 22”.
Авария случилась 13 октября в районе села Быстрянка Красногорского района.
Автомобилист 1996 года рождения ехал на ВАЗ-21053 со стороны Горно-Алтайска в направлении Бийска, но по пути без цели обгона выехал на встречку и столкнулся с прицепом, который буксировал КамАЗ.
От полученных травм водитель легковушки погиб на месте.
Ранее сообщили, что в Барнауле возбудили уголовное дело по факту ДТП на автобусной остановке на проспекте Строителей. В аварии погиб один человек, еще пять пострадали.
город Горняк
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