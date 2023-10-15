Молчите до победы: Зеленский запретил украинским журналистам писать о коррупции

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14 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Главред украинского издания «Зеркало недели» Юлия Мостовая заявила о том, что президент Украины Владимир Зеленский потребовал от украинских журналистов не поднимать тему коррупции, пока продолжаются боевые действия. Такое требование прозвучало от Зеленского непублично после того, как в прессе вышел материал о завышенных ценах на продукты для украинской армии (яйца по цене 17 гривен за штуку). Пишет Военное Дело.

По словам Мостовой, Зеленский потребовал от журналистов молчать до победы. Журналистку возмутило, что президент даже не предложил СМИ передавать информацию о фактах коррупции властям, а просто призвал не писать на эту тему.

Напомним, коррупционные скандалы из-за закупки Министерством обороны продуктов питания и одежды для ВСУ по сильно завышенным ценам вспыхивают на Украине практически ежедневно. Прежний глава Минобороны Резников отрицал все обвинения, однако в начале сентября подал в отставку. По информации СМИ, причиной ухода Резникова стала именно коррупция.

Фото: Nathan Howard – Pool via CNP/ Keystone Press Agency/Global Look Press

Автор: vizitka01

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