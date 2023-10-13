Несмотря на рост заработной платы, кадровый дефицит остается серьезным

Фото: АКЗС

Спецоперация и последовавшие за ней западные санкции заставили промышленные предприятия Алтайского края искать новые рынки сбыта и перестроить работу под военные нужды. Предприятия резко нарастили объемы выпускаемой продукции и столкнулись с необходимостью расширения производств. О том, что Барнаул остро нуждается в создании новой промышленной зоны, которая станет частью будущей особой экономической зоны (ОЭЗ), говорили в ходе круглого стола с участием промышленников, который прошел 11 октября на Алтайском заводе прецизионных изделий – одном из флагманов импортозамещения, лидере по производству топливных систем в России. Инициатором встречи выступил комитет АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму. Участники обсудили, как чувствует себя алтайская промышленность после пандемии, санкций и полутора лет СВО и что мешает сегодня предприятиям развиваться. Подробнее – в материале amic.ru.

Везде – в плюс

По итогам восьми месяцев 2023 года индекс промпроизводства в крае зафиксирован на уровне 106,8%, в то время как по стране темпы роста составили 3%, а по Сибири – снижение на 0,5%, сообщил врио министра промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка. Объем инвестиций в основной капитал, с его слов, за шесть месяцев этого года составил более 10 млрд рублей, что почти в два раза превышает показатели аналогичного периода 2022 года.

“Предприятия обрабатывающих отраслей финансово устойчивы. Их совокупная прибыль по итогам января-июля 2023 года выросла на 29% и достигла 35 млрд рублей. Этот показатель говорит о том, что рентабельность производств не снижается из-за удорожания логистики при параллельном импорте и росте заработных плат сотрудников”, – сообщил министр.

Один из факторов, который определяет состояние многих производств региона, – рост государственного оборонного заказа после начала СВО, сказал Химочка. Так, в 2022 году ключевые предприятия ОПК нарастили выпуск продукции на 27%, а за восемь месяцев этого года – еще почти на 20%. Некоторые виды специзделий стали производить в 3-4 раза больше, но есть и примеры с десятикратным ростом.

“Из новых видов продукции можно выделить маскировочные теплоотражающие костюмы, защищающие солдат от обнаружения тепловизором, которые производит в Барнауле предприятие “Лазер”. Такие костюмы уже используют на СВО. Организован выпуск и других элементов экипировки: жилетов, рюкзаков, наколенников, налокотников, дождевиков”, – заключил глава министерства.

Зарплата растет, а рук не хватает

Рост объемов промышленного производства привел к обострению кадрового дефицита. За январь-июль 2023 года в сферу пришли 1,7 тысячи человек. Однако кадровая проблема остается – сегодня на промышленных предприятиях не хватает 7,5 тысячи человек, из них 3,5 тысячи – на производствах ОПК. Всего в сфере заняты 92,1 тысячи жителей региона.

Но есть и плюсы. Нехватка рабочих рук “заставила” предприятия повысить заработную плату сотрудникам, отметил Химочка. С июня 2021 года по июнь 2023-го зарплата в промышленности выросла на 48%. Самые высокие доходы зафиксированы в сфере производства автокомпонентов, востребованность которых выросла после введения западных санкций. В среднем сотрудники сферы зарабатывают 65 тысяч рублей.

“Мы не считаем этот показатель нормальным, поскольку должен идти планомерный рост инфляции и заработных плат. Но надо понимать, что Алтайский край не занимает первое место по размеру заработной платы. Но, безусловно, нужно догонять”, – отметил министр.

Фото: АКЗС

По словам Химочки, тренд опережающего развития промышленности дает основания полагать, что ее вклад в валовом региональном продукте (ВРП) Алтайского края может вырасти на 6% к 2030 году.

“Отрасль является локомотивом в динамике заработной платы, инвестиционных вложений, по привлечению работников, налоговым отчислениям. С 2017 года ее вклад в ВРП региона увеличился с 22,4 до 27,2%. Считаю, что есть все предпосылки для того, чтобы этот показатель превысил 30% к 2030 году”, – отметил спикер.

Основные направления и целевые показатели развития отрасли заложены в Концепции развития промышленности Алтайского края до 2030 года, напомнил Химочка. Несмотря на санкции, ключевые ее положения не изменились.

Согласно документу, развивать сферу будут по нескольким направлениям: “Эффективная добывающая промышленность”, “Конкурентное машиностроение”, “Новая химия”, “Легкая промышленность”, “Модернизация системы государственной поддержки”, “Научно-промышленная кооперация”, “Производственная инфраструктура” и другие.

Концепция также предусматривает проведение газа в западную часть региона, в том числе в Рубцовск. Подключение промышленных предприятий этой зоны к голубому топливу станет импульсом для развития промышленности, заверил министр.

Нужна новая экономическая зона

Еще одним толчком развития отрасли должно стать создание в Барнауле до 2030 года новой экономической зоны в формате ОЭЗ, на необходимости появления которой несколько лет настаивают десятки предприятий. Статус ОЭЗ даст им множество преференций, одна из главных – налоговые льготы.

“Для нашего завода это крайне необходимая вещь. Мы выпускаем высокотрудоемкую продукцию, участие заработной платы в общей цене очень большое. Фонд оплаты труда составляет больше 30%, и нам придется еще его поднять, а это формирует дополнительный объем налогов. В итоге получается до 80% затрат, а на 20% нужно как-то вести хозяйство. Поэтому особая экономическая зона – это единственный инструмент, который может хотя бы частично нейтрализовать эту ситуацию”, – отметил председатель правления ООО УК “АЗПИ” Виктор Герман.

Фото: АКЗС

Промышленники также указали на острую необходимость создания в Барнауле новой промышленной площадки. Многие из них жалуются, что им сложно “перестраиваться” в старых производственных помещениях, и нужны новые. Однако строить негде.

Потенциальная площадка уже найдена, сообщил глава комитета АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму Владимир Семенов. По его словам, речь идет о районе тепличного комбината – под промышленное назначение там планируют отдать 70 гектаров земли.

Чтобы площадка начала работать, нужно пройти серьезный путь, отметил Семенов. Прежде всего, предстоит изменить статус земли на промышленную в генплане города. Но процесс принятия документа, как правило, занимает долгие годы.

Депутат заверил, что АКЗС с максимальной оперативностью проработают прозвучавшие предложения, чтобы постараться включить ряд позиций в проект бюджета 2024 года.

“Есть 245-е постановление по поддержке промышленности, это действенная мера. Второй год мы закладываем на него 200 млн. Но и с точки зрения инфляции, и с точки зрения востребованности предприятиями – это недостаточная сумма, нужно обсуждать ее увеличение”, – заключил он.

горняк



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