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Мост в Тогульском районе отремонтировали после вмешательства прокуратуры

редактор ГОРНЯК2201 минуты

На переправе специалисты зафиксировали множество нарушений

Фото: прокуратура Алтайского края

Мост через реку Уксунай на автодороге Тогул – Верх-Коптелка отремонтировали после вмешательства прокуратуры. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее в ходе проверки специалисты выявили многочисленные разрушения на переправе, ямы, выбоины, трещины. На 40% моста дорожное покрытие вообще отсутствовало.

Директору “Алтайавтодора” вынесли представление о необходимости проведения ремонта. На работы выделили 500 тысяч рублей, починку переправы завершили. 

горняк

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