Мост в Тогульском районе отремонтировали после вмешательства прокуратуры
На переправе специалисты зафиксировали множество нарушений
Фото: прокуратура Алтайского края
Мост через реку Уксунай на автодороге Тогул – Верх-Коптелка отремонтировали после вмешательства прокуратуры. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Ранее в ходе проверки специалисты выявили многочисленные разрушения на переправе, ямы, выбоины, трещины. На 40% моста дорожное покрытие вообще отсутствовало.
Директору “Алтайавтодора” вынесли представление о необходимости проведения ремонта. На работы выделили 500 тысяч рублей, починку переправы завершили.
горняк
Источник