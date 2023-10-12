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Мощная волна из Средней Азии. В Алтайский край вновь придет жара до +20°С

редактор ГОРНЯК2201 минуты

После похолодания в Алтайский край вернется солнечная и жаркая для октября погода

Фото: unsplash.com

С 12 октября в Алтайском крае синоптики прогнозируют похолодание и осадки. Дожди сохранятся в регионе по субботу включительно, а днем будет от +3 до +13°С. В воскресенье ожидается спокойная и преимущественно без осадков погода, но будет не выше +13°С. Однако начиная с 17-го числа в регионе начнется мощное потепление. Об этом рассказала amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых.

“С середины следующей рабочей неделе волна тепла из районов Средней Азии принесет в Алтайский край не только теплую и сухую погоду, но и повышение температур. В период с 17 по 21 октября днем воздух будет прогреваться до +16…+21 градуса”, – рассказала синоптик.

Горняк22

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