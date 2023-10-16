16.10.2023

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Мужчина ослеп, потому что перебрал с виагрой

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Он выпил дозу, в два раза превышающую максимально рекомендованную

Фото: pxhere.com

Специалисты из Тегеранского медицинского университета Ирана зафиксировали факт того, что 32-летний мужчина потерял зрение из-за виагры. Об этом сообщает Journal of Medical Case Reports.

Пациент принял дозу силденафила в объеме 100 мг, что в два раза выше нормы. Через три часа он неожиданно ослеп.

Специалисты выяснили, что препарат блокировал подачу крови к правому глазу мужчины. Усилиями врачей восстановить функцию глаз не получилось, повреждение оказалось слишком серьезным.

В истории семьи мужчины не было случаев потери зрения из-за образования тромбов в сосудах. 

новости Алтайский

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