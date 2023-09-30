«Мы можем забрать Крым, он на 70% армянский», — бывший член администрации Пашиняна

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30 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Бывший помощник главного советника президента Армении по национальной безопасности Владимир Погосян внезапно заявил территориальные претензии на Крым и ряд российских городов. Пишет Русская Весна.

«И если нет никаких границ, мы можем забрать Армавир, Сочи и Крым. Крым вообще на 70% армянский», — заявил он.

Вероятно, такие агрессивные заявления вызваны потерей Арменией Арцаха (Нагорного Карабаха), но вот кого Погосян имеет в виду по словом «мы», неясно.

Отметим, что в своём текущем статусе Погосян не делает официальных заявлений, это слова частного лица.

Фото: Русская Весна

Автор: glavred

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