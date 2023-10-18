Мэрия Барнаула намерена достроить детский сад в квартале “2032” за 440 млн рублей

Администрация города планирует потратить на строительство 440 млн рублей

Проект детского сада в квартале “2032”/ Фото: amic.ru

Строительство детского сада-яслей в барнаульском квартале “2032” на ул. Сергея Семенова, 28, наконец, завершат. На это барнаульская мэрия собирается направить 440,8 млн рублей. Информация об этом есть на портале госзакупок.

Подрядчик должен будет выполнить все работы с момента заключения контракта до 31 декабря 2024 года. Договор будет действовать до 28 февраля 2025 года.

Общестроительные работы должны завершиться до 30 ноября 2024 года. Кроме них и устройства всех инженерных систем, подрядчик благоустроит территорию, озеленит ее, сделает проезды, тротуары и площадки, установит малые архитектурные формы, теневые навесы и наружное освещение.

Планируется, что здание будет двухэтажным с подвальным этажом. Детсад будет рассчитан на 330 мест и предназначен для детей от одного года до семи лет. Всего там будут заниматься 15 групп, семь из которых раннего возраста (от года до трех).

Здание будет разделено на четыре блока. Для каждой группы будет своя изолированная групповая ячейка. В ее состав входит раздевальная комната (приемная для детей), групповая (игровая), спальня, буфетная и туалет. Предусмотрены и залы для музыкальных и спортивных занятий, их наполняемость не будет превышать 50 человек.

Для детей раннего возраста – от 1 года до 1,5 лет – будут предусмотрены места для кормления грудью и пеленания. Для каждой группы детсада на площадке сделают теневой навес площадью не менее 40 квадратных метров для защиты от солнца и осадков.

Закупка появилась на портале 16 октября, заявки желающие смогут подавать до 25 октября. А 27 октября подведут итоги лота.

Напомним, что в августе 2023 года губернатор Алтайского края поручил закончить строительство детского сада в квартале “2032” и выделить на это деньги. Тогда говорилось, что для этого необходимо около 470 млн рублей. На данный момент объект готов на 42%.

новости Локтевский



Источник