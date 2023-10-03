Мэрия Барнаула хочет потратить на новую дорогу в Индустриальном районе 251 млн рублей

Работы должны закончиться до 1 октября 2024 года

Местоположение будущей дороги / Фото: “Госзакупки”

Новую дорогу построят на ул. Сергея Семенова в Барнауле, она соединит ул. Солнечная Поляна и Попова. За работы мэрия краевой столицы готова заплатить 251,6 млн рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Протяженность проезжей части составит около 1,2 км, а ширина – от 5,4 до 16 метров. Вдоль “красных линий” запланированы тротуары шириной 3 метра, а с южной стороны – велосипедные дорожки шириной 2 метра.

Подрядчик построит саму проезжую часть, примыкания к ней, тротуары, велосипедные дорожки, ливневую канализацию, линии наружного освещения, наружные сети электроснабжения и связи светофорных объектов, проведет переустройство наружных сетей электроснабжения, обустройство и озеленение улицы.

Компания-победитель должна будет провести подготовительные и земляные работы, а также займется устройством дорожной одежды.

Подготовка должна завершиться до 1 мая 2024 года, до 15 мая там разместят объекты энергетического хозяйства, до 31 мая сделают наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения.

Основные работы будут длиться до 20 сентября 20224 года, затем до 30 сентября пройдет благоустройство и озеленение территории. И до 1 октября подрядчик проведет прочие работы.

Все работы продлятся с даты заключения контракта и как раз до 1 октября включительно. А контракт будет действовать до 1 ноября 2024 года.

Закупку разместили на сайте 29 сентября, подавать заявки желающие смогут до 11 октября. Итоги лота подведут 13 октября.

Напомним, что в 2024 году власти Барнаула собираются отремонтировать 15 участков дорог. Каких именно, можно прочитать здесь.

Источник