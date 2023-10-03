03.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Спорт
Татьяна Ильюченко приняла участие в открытии современной спортивной площадки в Бийске
Политика
В Алтайском аграрном университете нашли зачётку дяди писателя Василия Шукшина
Политика
Народные приметы 3 октября. Чем опасен день Астафия Ветряка
Общество
2 октября был ликвидирован пожар в одноэтажном жилом доме в поселке Благовещенка
Здоровье
В Алтайском аграрном университете нашли зачётку дяди писателя Василия Шукшина
Здоровье
Народные приметы 3 октября. Чем опасен день Астафия Ветряка

Коллекция категорий

Бизнес145 Новости
Здоровье286 Новости
Новости Алтай1319 Новости
Новости Горняк226 Новости
Образование155 Новости
Общество365 Новости
Объявления80 Новости
Политика273 Новости
Спорт198 Новости
Платим за интересные новости!

Мэрия Барнаула хочет потратить на новую дорогу в Индустриальном районе 251 млн рублей

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Работы должны закончиться до 1 октября 2024 года

Местоположение будущей дороги / Фото: “Госзакупки”

Новую дорогу построят на ул. Сергея Семенова в Барнауле, она соединит ул. Солнечная Поляна и Попова. За работы мэрия краевой столицы готова заплатить 251,6 млн рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Протяженность проезжей части составит около 1,2 км, а ширина – от 5,4 до 16 метров. Вдоль “красных линий” запланированы тротуары шириной 3 метра, а с южной стороны – велосипедные дорожки шириной 2 метра.

Подрядчик построит саму проезжую часть, примыкания к ней, тротуары, велосипедные дорожки, ливневую канализацию, линии наружного освещения, наружные сети электроснабжения и связи светофорных объектов, проведет переустройство наружных сетей электроснабжения, обустройство и озеленение улицы.

Компания-победитель должна будет провести подготовительные и земляные работы, а также займется устройством дорожной одежды.

Подготовка должна завершиться до 1 мая 2024 года, до 15 мая там разместят объекты энергетического хозяйства, до 31 мая сделают наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения.

Основные работы будут длиться до 20 сентября 20224 года, затем до 30 сентября пройдет благоустройство и озеленение территории. И до 1 октября подрядчик проведет прочие работы.

Все работы продлятся с даты заключения контракта и как раз до 1 октября включительно. А контракт будет действовать до 1 ноября 2024 года.

Закупку разместили на сайте 29 сентября, подавать заявки желающие смогут до 11 октября. Итоги лота подведут 13 октября.

Напомним, что в 2024 году власти Барнаула собираются отремонтировать 15 участков дорог. Каких именно, можно прочитать здесь.

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости