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Наденьте носок на шланг пылесоса — удивитесь, как не додумались до этого раньше

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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12 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Россиянам подсказали простой и удобный способ ускорить уборку в детской комнате. Часто бывает так, что ребенок играет с конструктором или занимается рукоделием и рассыпает по полу мелкие детали.

Собрать их бывает сложно, ведь это занимает уйму времени. Проще всего детальки собрать пылесосом, немного модифицировав шланг.

Для этого достаточно надеть на него носок и закрепить «горлышко» носка на конце шланга проволокой или крепкой резинкой. Пройдитесь по полу с деталями, и они сами соберутся в носке, рекомендует Теперь Внимание со ссылкой на Telegram-канал «Жизнь в порядке».

Фото: Frank Sorge/imago stock&people/globallookpress.com

ИСТОЧНИК

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