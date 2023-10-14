Названа причина возникновения неприятного запаха изо рта

Ложитесь спать – закрывайте рот

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Сомнолог Абхинав Сингх назвал неочевидную причину возникновения неприятного запаха изо рта. Его слова передает Huffpost.

Специалист отметил, что часто на неприятный запах жалуются люди, которые спят с открытым ртом. Врач отметил, что это связано с тем, что во рту возникает сухость, что благотворно влияет на развитие бактерий.

Сингх посоветовал избавиться от причины, по которой приходится спать с открытым ртом, – болезней дыхательных путей.

Также эксперт добавил, что избавиться от сухости во рту можно, если пить больше воды.

город Горняк



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