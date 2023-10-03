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Названа самая крупная иностранная компания, работающая в России

редактор ГОРНЯК2201 минуты

8 из десяти компаний в топе – фирмы из западных стран

Фото: pxhere.com

Французская компания “Леруа Мерлен” возглавила топ крупнейших иностранных фирм, работающих в России. Рейтинг составил журнал Forbes.

Выручка строительных магазинов по итогам 2022 года составила 529,7 млрд рублей. Второе и третье места забрали табачные компании. Японская JT Group и американская Philip Morris International.

Также в пятерку крупнейших вошла PepsiCo и французская Elo Group, владеющая сетями “Ашан” и “Атак”.

8 из 10 представителей топа – фирмы из стран Запада. Из Азии здесь есть компания из Японии и автопроизводитель Chery Automobile из Китая, который занимает десятое место.

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