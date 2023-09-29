Названа точная дата выплаты россиянам от 5 000 до 15 000 рублей – ждите на карты

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28 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Россиянам сообщили о предстоящей выплате от Социального фонда в размере от 5 000 до 15 000 рублей, которая будет перечислена уже в ближайшее время. Денежные средства переведут на карты “Мир” многим семьям во всех регионах страны.

Речь идет о едином пособии на детей до 17 лет, которое выплачивается ежемесячно 3 числа. В начале октября деньги поступят за сентябрь.



Для тех, кто еще не оформил такую выплату, в Соцфонде (18+) напомнили, что главным критерием для ее получения является нуждаемость семьи. Это означает, что доходы родителей ребенка не должны превышать размер прожиточного минимума на человека в регионе проживания. Помимо этого, учитывается имущество родителей.

Размер выплаты зависит от степени нуждаемости семьи и составляет от 50% до 100% детского минимума в регионе. В среднем по стране это от 5 000 до 15 000 рублей. Пишет UssurMedia.

Фото: s-vedomosti.ru

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Автор: vizitka01

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