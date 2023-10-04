Накипь в бойлере растворится быстро и без следа: нужно копеечное средство

|

03 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. На бойлер производители часто дают гарантию до семи лет. Однако, чтобы ее оформить, придется заплатить почти столько же, сколько и за устройство. Поэтому мало кто соглашается на такую дополнительную услугу. Тем более что проблем с водонагревателями обычно не бывает. Единственное, что может беспокоить – это накипь, которая образуется внутри него.

Очистить устройство реально в домашних условиях. Его даже разбирать не придется. Понадобится всего одно копеечное средство – лимонная кислота. Передает «Городовой».

На один литр жидкости в нагревателе нужно 20 граммов. Получается, что, например, на тридцатилитровый бойлер необходимо 600 граммов порошка.

Этот объем кислоты следует развести в чистой воде в соотношении один к трем и залить в бак. Затем подключить устройство к сети и дождаться, пока оно полностью заполнится жидкостью.

После этого на бойлере следует установить максимальную температуру нагрева. Как только вода станет горячей, слить ее. Налет растворится полностью.

Фото: stylishbag.ru

Больше новостей: Все новости за сегодня

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК