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04 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила армянам обещания Европы. Она заявила, что Армению предала не Россия, а ЕС. Пишет Царьград.

Захарова напомнила, как руководство Армении в последнее время искало помощи на Западе. ЕС пообещал Еревану поддержку, если тот откажется от договорённостей с Россией и Азербайджаном. В итоге, когда началась азербайджанская военная операция, русские миротворцы спасали мирных жителей в Карабахе и предоставляли гуманитарную помощь, а ЕС стоял в стороне и смотрел.

Нет, это не Россия предала. Россия всегда была рядом, всегда останавливала кровопролитие в этом регионе и всегда помогала финансово, экономически и гуманитарно, – цитирует Захарову телеканал 360.

Фото: MAKSIM KONSTANTINOV/GLOBALLOOKPRESS

Автор: vizitka01

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