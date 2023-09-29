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Натовский «десант» в Киеве

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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28 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. В четверг, 28 сентября, в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским прибыла генсек НАТО Йенс Столтенберг, а также министр обороны Франции Себастьян Лекорню и министр обороны Великобритании Грант Шаппс. Пишет Русская Весна.

Столтенберг неожиданно прибыл на Украину, где уже встретился с Зеленским. По сообщению Reuters, политики обсудили усиление украинской ПВО.

Также с украинским лидером встретился новый министр обороны Великобритании Грант Шаппс.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню прибыл в Киев с делегацией также из 20 представителей предприятий оборонной промышленности.

Отметим, что визиты европейских министров тоже были необъявленными. С чем они связаны, пока неизвестно. 

Фото: Русская Весна

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