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НАТО направил в Литву два самолёта AWACS для слежения за Россией

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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28 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Североатлантический альянс (НАТО) направил в Литву два самолёта-разведчика AWACS для выполнения “миссии по наблюдению за военной деятельностью России близ границ альянса”. Пишет Деловой Петербург.

Как говорится в сообщении НАТО, первый из самолётов прибудет в Шяуляй уже в четверг, 28 сентября. Также в Литву прибудет около 150 военнослужащих блока.

Представитель НАТО Дилан Уайт отметил, что системы AWACS способны обнаруживать самолёты и ракеты “на расстоянии сотен километров, что делает их ключевым средством раннего предупреждения”.

Самолёты-разведчики выделены Литве из состава флота, базирующегося в немецком Гайленкирхене, где всего 14 таких военных бортов.

Направленные в Литву самолёты начнут разведывательные полёты в ближайшие дни, миссия продлится несколько недель.

Литва намеревается создать собственную танковую дивизию. Министр обороны республики Арвидас Анушаускас летом подвергся критике за разглашение секретной информации о закупке танков.

В конце августа в 200 км от Петербурга заметили шведский самолёт-разведчик.

Фото: JULIAN STRATENSCHULTE/GLOBALLOOKPRESS

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