На Алтае завелся антигрибник, который оставляет ловушки в лесу

По словам очевидцев, несколько человек уже пострадали от рук вредителя

Фото: Инцидент Рубцовск

Жители Алтайского края рассказали о вредителе, который устанавливает ловушки в лесу. Пост опубликовали в сообществе “Инцидент Рубцовск”.

По словам автора сообщения, возле Волчихи люди обнаружили гвозди и другие острые предметы, которые кто-то забил в корни деревьев. Острые предметы установлены так, что о них легко повредить колеса автомобиля.

Очевидцы говорят, что несколько человек уже стали жертвами неизвестного хулигана.

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