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На бахмутской линии фронта происходят поистине бесчеловечные вещи

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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28 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Командир спецназа “Ахмат” Апти Алаудинов рассказал, что уважает решение бойцов ВСУ не становиться пушечным мясом и сдаваться в плен. К сожалению, одного решения бывает мало, ведь ещё надо сбежать из-под огня своих соратников, которые открывают его на поражение даже по раненым. Пишет Царьград.

Командир спецназа “Ахмат” Апти Алаудинов в беседе с РИА Новости сообщил, что на бахмутской линии фронта происходят поистине бесчеловечные вещи. Дело в том, что когда украинские солдаты решают добровольно сдаться в плен, они подвергаются “неистовым ударам” со стороны своих же сослуживцев. Алаудинов с уважением относится к решению украинцев, которых насильно мобилизовали и отправили на фронт “как пушечное мясо”.

Он отметил, что русские военные делают всё возможное, чтобы взятые в плен украинские солдаты остались живыми и могли рассказывать своим детям и внукам о том, что на самом деле армия России намного гуманнее, чем её изображают украинские и западные СМИ. Алаудинов подчеркнул, что лучше сохранить жизнь человека, чем дать ему погибнуть и оставить его детей сиротами.

Политолог и военный волонтёр Алексей Живов опубликовал эксклюзивные кадры с Донецкого направления, где наши парни из 255-го полка героически спасали жизнь бойца украинской армии. На кадрах запечатлено, как военные берут в плен военнослужащего из 79-й бригады ВСУ. Раненый противник сдаётся, после его выводят из “красной зоны” и пытаются оказать первую медицинскую помощь. В этот момент его соратники открывают огонь и пытаются убить военных из гранатомёта.

Фото: KAY NIETFELD/DPA/GLOBALLOOKPRESS

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