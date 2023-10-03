На сколько проиндексируют пенсии в России в 2024 и 2025 годах?

С 2025-го пенсии будут увеличивать по новым правилам

Фото: amic.ru

Уже известно, на сколько предполагается увеличить пенсии россиян в 2024 году. Об этом “Газете.ru” рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, уровень индексации уже определен в проекте бюджета Социального фонда. Депутат отмечает, что уже есть ясность, как будут увеличивать пенсии и в 2025-м.

О том, на сколько вырастут пенсии россиян в 2024 и 2025 годах, читайте на amic.ru.

1

На сколько проиндексируют пенсии россиян в 2024 году?

Точная величина пока не утверждена. Но предварительно уровень индексации страховых пенсий неработающим пенсионерам составит 7,5%, рассказала “Газете.ru” Бессараб. “Согласно проекту бюджета Социального фонда, в 2024 году пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 7,5% – по уровню инфляции, заложенному в макропрогнозе Минэкономики”, – цитирует издание депутата.По ее словам, эта величина может измениться, если уровень индексации окажется выше ожидаемого. Но пока власти ориентируются на то, что пенсии будут повышены на 7,5%. 2

Когда будет следующая индексация пенсий?

Страховые пенсии неработающим пенсионерам в следующий раз будут проиндексированы 1 января 2024 года. Что касается социальных пенсий, их, как и каждый год, повысят 1 апреля. 3

Какой сейчас средний размер пенсии в России?

По данным Росстата, средний размер пенсии в России в 2023 году составляет 19 322 рубля. 4

Каким будет средний размер пенсии после индексации в 2024-м?

Точно неизвестно. Но главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк в беседе с “Газетой.ru” высказала предположение, что после индексации средняя пенсия будет больше 23 тысяч рублей. “Средний размер пенсии с 1 января 2024 года при индексации на 7,5% может составить 23,4 тыс. рублей”, – цитирует издание Ващелюк. 5

Как будут увеличивать пенсии с 2025 года?

Если сейчас пенсии индексируют один раз в год, то с 2025-го это будет происходить дважды. Но даже предварительных величин, на которые может произойти рост, она не назвала. Но сообщила, от чего будет зависеть уровень индексации. “С 2025 года планируется увеличение пенсии неработающим пенсионерам дважды в год – с 1 февраля и с 1 апреля. С 1 февраля – по уровню реальной инфляции, с 1 апреля – по уровню доходов”, – пояснила “Газете.ru” Бессараб. 6

Будут ли в 2024 и 2025 годах индексировать пенсии работающим пенсионерам?

Судя по всему, нет. Сейчас пенсии для работающих пенсионеров в России не индексируют. Ни о каких планах по возобновлению индексации российские власти пока не заявляли. Те или иные депутаты регулярно поднимают этот вопрос в Госдуме, но законопроекты пока не получают необходимой поддержки.



Источник