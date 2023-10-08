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На 16 000 рублей больше: в Минтруде дали четкий ответ по повышению выплат россиянам

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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07 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. В 2024 году повысятся многие важные для россиян выплаты. Как сообщил на расширенной коллегии Минтруда России глава ведомства Антон Котяков, максимальный размер пособия по уходу за ребенком поднимется сразу на 16 тысяч рублей. 

Он также отметил, что сумма страховых пособий по уходу для родителей поднимется с нынешних 33 до 49 тысяч рублей в месяц. Пишет UssurMedia.

В 2025 году размер пособия, по его словам, достигнет уже 66 тыс. рублей.

Напомним, что пособие по уходу за ребёнком до полутора лет составляет 40% от среднего заработка родителя – с 1 февраля 2023 года это от 8,5 тыс. руб. до 33,2 тыс. руб. в месяц. Выплата одобряется работающим до декрета мамам в течение 1,5 лет. Со следующего года свыше 4 млн граждан, которые заняты по гражданско-правовым договорам, смогут получать пособия по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет и выплаты по больничному.

Фото: ren.tv

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