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Небольшие дожди. О погоде в Алтайском крае 17 октября

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Осадки ожидаются по всему региону

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае продолжается дождливая неделя. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

По региону температура воздуха составит от +10 до +15 градусов. Небольшие дожди.

Ветер юго-западный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров покажут от +11 до +13 градусов. Утром дожди. 

Ветер юго-западный, 2-7 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.

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