03.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Спорт
Татьяна Ильюченко приняла участие в открытии современной спортивной площадки в Бийске
Политика
В Алтайском аграрном университете нашли зачётку дяди писателя Василия Шукшина
Политика
Народные приметы 3 октября. Чем опасен день Астафия Ветряка
Общество
2 октября был ликвидирован пожар в одноэтажном жилом доме в поселке Благовещенка
Здоровье
В Алтайском аграрном университете нашли зачётку дяди писателя Василия Шукшина
Здоровье
Народные приметы 3 октября. Чем опасен день Астафия Ветряка

Коллекция категорий

Бизнес145 Новости
Здоровье286 Новости
Новости Алтай1319 Новости
Новости Горняк226 Новости
Образование155 Новости
Общество365 Новости
Объявления80 Новости
Политика273 Новости
Спорт198 Новости
Платим за интересные новости!

Неуслышанный сигнал: почему Шойгу стал чаще появляться на публике

редактор ГОРНЯК2201 минуты

 | 

01 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу стал чаще появляться на публике. Эксперты считают, что это хороший знак. Пишет “Царьград”.

Напомним, летом Сергей Шойгу был в КНДР, сделал заявление о потерях украинской армии. Он отметил, что потери ВСУ убитыми и ранеными превысили 100 тысяч человек. Впрочем, переговоры с северокорейским коллегой генералом армии Кан Сун Намом – это скорее “протокольное”.

Как заметил аналитик Вадим Егоров, сейчас Шойгу куда более “активно показывают”.

“О чём это говорит? Может быть, о том, что пошли успехи на фронте, о том, что Кремль уверен, что успехи будут и дальше и не будет проколов, за которые народ станет роптать на Шойгу?” – пишет эксперт.

Кстати, выступление на коллегии Минобороны о планах завершить перевооружение русской армии к 2025 году было истолковано рядом информационных ресурсов и блогеров как выраженное намерение продолжать СВО. Причём ещё года так два. Министр, конечно, об этом не говорил.

Но, похоже, что-то грядёт. И не исключено, что это будет то самое наше долгожданное наступление.

Фото: discover24.ru

Больше новостей: Все новости за сегодня

ИСТОЧНИК

Добавить комментарий

Похожие новости