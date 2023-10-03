Неуслышанный сигнал: почему Шойгу стал чаще появляться на публике

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01 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу стал чаще появляться на публике. Эксперты считают, что это хороший знак. Пишет “Царьград”.

Напомним, летом Сергей Шойгу был в КНДР, сделал заявление о потерях украинской армии. Он отметил, что потери ВСУ убитыми и ранеными превысили 100 тысяч человек. Впрочем, переговоры с северокорейским коллегой генералом армии Кан Сун Намом – это скорее “протокольное”.

Как заметил аналитик Вадим Егоров, сейчас Шойгу куда более “активно показывают”.

“О чём это говорит? Может быть, о том, что пошли успехи на фронте, о том, что Кремль уверен, что успехи будут и дальше и не будет проколов, за которые народ станет роптать на Шойгу?” – пишет эксперт.

Кстати, выступление на коллегии Минобороны о планах завершить перевооружение русской армии к 2025 году было истолковано рядом информационных ресурсов и блогеров как выраженное намерение продолжать СВО. Причём ещё года так два. Министр, конечно, об этом не говорил.

Но, похоже, что-то грядёт. И не исключено, что это будет то самое наше долгожданное наступление.

Фото: discover24.ru

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Автор: vizitka01

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