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Не справился с управлением. Мужчина погиб в ДТП на трассе в Алтайском крае

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Водитель скончался на месте

Фото: “Инцидент Барнаул”

Воитель погиб в ДТП, которое произошло на 38-м километре автомобильной дороги А-322 Барнаул – Рубцовск. Как сообщает “Инцидент Барнаул” со ссылкой на краевую Госавтоинспекцию, авария произошла сегодня, 20 октября, в 17:10.

По предварительной информации, 49-летний мужчина за рулем Toyota Raum не справился с управлением и съехал в кювет, где машина перевернулась.

“В результате ДТП водитель автомобиля погиб до приезда скорой медицинской помощи. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего”, – добавили в ведомстве.

новости Алтайский

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