Никогда не поздно. Косметолог дала советы, как сохранить красоту кожи

И порекомендовала средства для домашнего ухода

Ольга Дюкарева / Фото: “Эталон красоты”

Быть красивой никогда не поздно. В любом возрасте надо следить за здоровьем и вести правильный образ жизни. А еще рекомендуется посещать косметолога. Но как найти хорошего специалиста и не стать зависимой от инъекций. Об этом рассказала эксперт по красоте, главный врач и владелица клиники “Эталон красоты” Ольга Дюкарева. Ее советы вы можете и прочитать, и послушать.

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Немного об эксперте:

Ольга Дюкарева была одной из первых, кто прошел обучение на кафедре косметологии в Алтайском государственном медицинском университете. И до сих пор продолжает повышать свою квалификацию: постоянно участвует в семинарах и других образовательных мероприятиях. Кроме того, и сама обучает косметологов, в том числе и в своей клинике.

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В каком возрасте нужно начинать ходить к косметологу?

К косметологу нужно ходить при появлении первых проблем. Ольга Дюкарева рассказывает, что у нее были клиенты и десяти-одиннадцати лет. Как правило, в таком возрасте можно справиться домашними средствами. Но может потребоваться и медицинская помощь. Так что лучше не затягивать.

В каком возрасте к косметологу обращаться уже поздно?

Нет такого возраста, когда уже поздно. Всегда можно что-то улучшить. Для каждого можно найти решения, уверена косметолог.

Обязательно ли у косметолога должно быть медицинское образование?

Да, это очень важно. Прежде всего, должен быть диплом о высшем образовании врача-косметолога, сертификат, который подтверждает, что специалист действительно в теме, владеет современными методиками и оказывает профессиональную медицинскую помощь.

“Сегодня Минздрав уделяет этому большое внимание, в чем я их очень поддерживаю”, – подчеркнула Ольга Дюкарева.

Как правильно выбрать клинику и косметолога?

Первое, на что надо обратить внимание, – имеет ли клиника лицензию. Этот документ получает только та организация, где соблюдены все требования закона.

А еще не стесняйтесь спросить у косметолога – есть ли у него диплом о высшем образовании, советует эксперт.

Как найти своего косметолога?

Тут главный совет (кроме, конечно, наличия лицензии) – найти взаимопонимание.

“Мои клиенты всегда говорят, что выбрали меня, потому что я все объясняю”, – отмечает Ольга Дюкарева.

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Можно ли убрать возрастные изменения без хирургического вмешательства?

Их нужно и можно убирать без хирургического вмешательства, уверена косметолог. Но есть такая точка отсчета, когда те или иные возрастные изменения невозможно устранить только косметологическим воздействием. И требуется, например, блефаропластика (процедура по изменению формы век и разреза глаз).

“Но пациентов, готовых идти на операцию, сейчас намного меньше. Чаще слышу запрос “а что сделать, чтобы не допустить операции?” – отмечает Дюкарева.

Как сохранить молодость кожи и какие процедуры для этого вы рекомендуете?

Процедур много, и они подбираются под каждого пациента. Но главный совет – проводить домашний уход.

“Невозможно получить у косметолога хороший результат, если ничего не делать дома. Я всегда рассказываю, как ухаживать за кожей в ежедневном режиме, это помогает сохранить результат от полученных процедур”, – советует эксперт.

И, конечно, надо в целом следить за своим здоровьем, правильно питаться, чаще гулять на свежем воздухе. Все это имеет огромное значение для сохранения красоты.

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Где покупать средства для домашнего ухода?

“Смотря какие задачи надо решить. Если просто почувствовать приятный холодок, то это могут быть и просто корейские патчи из массмаркета. Но если надо решить проблему акне, жирности, тонуса кожи, морщин, лучше подойти к выбору средств более ответственно. Рекомендую проконсультироваться с врачом-косметологом и выбрать уход вместе с ним”, – подчеркнула Ольга Дюкарева.

Лично она советует линию домашнего ухода Germaine de Capuccini*, питательные средства Royal jelly* с маточным молочком – эти и другие средства можно приобрести в интернет-магазине клиники “Эталон красоты”.

Какие процедуры лучше делать осенью?

Ольга Дюкарева и косметологи “Эталона красоты” разработали три программы специально для осеннего сезона. Они идеально подойдут почти каждой женщине.

“Это глубокое увлажнение на специальном аппарате, что помогает разгладить морщины и придать ощущение свежести коже. Или увлажняющая программа для чувствительной кожи с использованием маски с экстрактом розы. Она хорошо увлажняет, успокаивает кожу после летнего солнца, помогает бороться с признаками усталости и недосыпа”, – советует косметолог.

А еще осенью на пике популярности пилинги. Например, в “Эталоне красоты” сейчас предлагают миндальный и салициловый. Эта процедура помогает бороться с пигментацией, следами от угревой сыпи, тусклым тоном кожи, расширенными порами, мелкими морщинками, повышенной сальностью. Кстати, сейчас на эти программы в клинике действует спецпредложение.

Многие считают, что косметологи подсаживают пациентов на инъекции, правда ли это?

Слухи просто так не рождаются, уверена Дюкарева. Ее клиенты рассказывают, что некоторые косметологи им вообще назначали только инъекции.

“Да, мы тоже назначаем уколы. Но только одними уколами красоту не вернешь. Красота – это гармония и баланс в назначенных процедурах. Когда вам предлагают только иглу – это может говорить о стремлении косметолога к материальной выгоде. Но косметология – это все-таки забота о людях и их здоровье”, – подчеркивает Ольга Дюкарева.

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А какая лично у вас любимая процедура?

“Я очень люблю бренд Germaine de Capuccini, с которым мы работаем. Самая любимая процедура теперь – лифтинговый уход. Если надо подпитать кожу, то использую электропорацию, чтобы проработать мышцы – миалифтинг. Опять же люблю пилинги и безинъекционную биоревитализацию”, – рассказала Ольга Дюкарева.

Многие не могут себе позволить ходить к косметологу, что делать?

И снова здесь будет о правильном образе жизни. Косметолог рекомендует спать не менее восьми часов в сутки, пить достаточное количество чистой воды, гулять на свежем воздухе, использовать правильный домашний уход.

*Germaine de Capuccini (“Жармен де Капучини”); Royal jelly (“Роял Желе”)

Клиника “Эталон красоты” Барнаул, пр. Строителей, 11а +79029988687 Магазин профессиональной косметики эталон-красоты.рф Сайт клиники “Эталон красоты”

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