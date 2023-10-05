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Новая выплата для жителей России: На, что могут рассчитывать родители

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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04 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. После выхода из декрета родители смогут получать выплаты по уходу за ребёнком.

Родители смогут рассчитывать на то, что после выхода из декрета смогут получать выплаты по уходу за ребёнком.

Как сообщил Царьград со ссылкой на ТАСС в пресс-службе Ассоциации юристов России, правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу Минтруда.

Сейчас льготу с выплатами получают только те, кто работает из дома. А также родители, которые трудятся неполный рабочий день.

ФОТО: © БАРАНОВ ВЛАДИМИР/GLOBALLOOKPRESS

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