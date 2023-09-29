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28 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. В последнее время в Зaпoрожьe начинают проявляться стратегические особенности, которые ранее вели к серьезным последствиям для соперника. Это напоминает ранее зафиксированные активные действия, известные как “мясорубка”. Пишут Avia.pro – Новости.

Действия высокой интенсивности и значительное число задействованных соединений объединяют обе операции. В Артёмoвcкe на передовой стояли оснащённые, экипированные и обучение подразделения, однако, критические ошибки привели к серьёзным последствиям.

Перед потерей Артёмoвcкa, 57-я бригада проводила серию рискованных налётов. После потери техники и оснащения, силы 92-й бригады превратились в низшее подразделение и также участвовали в рискованных операциях, что привело к большим утратам.

Ошибки старые, потери новые

На Южнo-Дoнeцкoм направлении и в Зaпoрoжьe тактика оппонента продолжает повторять предыдущие ошибки, связанные с неэффективным использованием сил. Руководство оппонента продолжает позиционировать этот регион как ключевую точку, отказ от которой может привести к серьезным последствиям.

Таким образом, изучение и анализ действий ВСУ в зоне первой «мясорубки» и второй позволяют выявить ряд стратегических ошибок и недостатков в планировании операций. Важно учитывать исход из прошлых ошибок для успешного проведения будущих операций.

Внешние и внутренние факторы

Ограниченное пространство в обоих регионах приводит к концентрации ключевых подразделений на небольшой площади.

Это создает уникальные проблемы снабжения, особенно в условиях активности оппонента. Лиходеи сталкиваются с потребностью в быстрой и безопасной доставке оснащения, применяя тактику «москитной логистики». Однако, несмотря на ее эффективность в краткосрочной перспективе, такая тактика уязвима для «артухи» и привязывает оппонента к определенным дорожным маршрутам.

Новые штучки

Зaпoрoжьe выделяется активным применением против оппонента таких средств как «чугуний» с модулями планирования и коррекции. Эти средства, применявшиеся в зоне первой «мясорубки» лишь ограниченно, представляют собой дополнительное давление на нашего оппонента.

Топография местности в обоих регионах создает уникальные вызовы для оппонента.

В Aртёмoвcкe оппоненты были вынуждены держаться в условиях низины, а в Зaпoрожьe им приходится продвигаться на возвышенной местности.

Эти условия делают активные действия еще более трудоемкими и рискованными.

Критический рубеж

Судя по всему, наши оппоненты приближаются к точке, после которой дальнейшие действия становятся неприемлемыми. Наступление осени и усиление резервов скажутся на действиях оппонентов, что может привести к изменению планов и тактики лиходеев.

Фото: discover24.ru

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Автор: vizitka01

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