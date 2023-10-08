Новая СВО уже началась. Удар примут США

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07 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Не секрет, что Израиль является одной из важнейших точек влияния НАТО. И если сейчас всё внимание Запада сконцентрировано на Украине, то теперь, похоже, для Альянса развернётся “второй фронт”. Сам факт большой войны может быть очень выгодным для России, ведь у Америки появились поистине катастрофические проблемы. Пишет Царьград.

Сегодня, 7 октября, в Минобороны Израиля официально объявили о том, что в государстве началась война. Боевики ХАМАС прорвались на территорию еврейского государства и стали совершать вооружённые нападения на гражданское население и объекты инфраструктуры. По последним данным, среди мирного населения есть жертвы и сотни пострадавших. В Израиле экстренно мобилизуют резервистов, чтобы ликвидировать террористов, захвативших ряд районов.

Однако, ситуация может измениться в случае большой войны. Москва и её союзники могут “сорвать” большой куш от такой войны, поскольку появится множество вариантов для укрепления своего влияние в регионе. В будущем можно будет всерьёз рассмотреть вопрос изменения баланса сил в мире. Подробнее об этом читайте в полном материале Царьграда.

Израиль долгое время оставался “горячей точкой” на карте мира. Но настоящих вооружённых столкновений там не было уже несколько десятков лет. Однако, события, который развернулись сегодня, указывают на возможность начала переломного момента. Боевики ХАМАС прорвались на территорию Израиля, руководство организации называет это операцией “Буря Аль-Аксы”. Неужели сейчас началось самое мощное восстание палестинцев, которое приведёт к катастрофической войне на Ближнем Востоке?

“Длинную руку” США могут обрубить

Израиль всегда считался сильной военной державой, имея поддержку США. Но войны в Ираке и Сирии привели к обострению обстановки и ухудшению безопасности Израиля. Сейчас Иерусалим оказался заточён в кольце враждебных государств и исламских организаций.

Если ситуация не будет стабилизирована уже в ближайшее время, то Израиль потеряет своё преимущество в военной силе и экономике перед палестинцами и окружающими странами. Не секрет, что Россия давно укрепила своё присутствие в регионе, особенно в Сирии, и имеет свои интересы на Ближнем Востоке. Если Россия вмешается в палестино-израильский конфликт, то Москве это позволит стать ключевым игроком в регионе.

Следует отметить, что это только предположения, и будущее развитие событий остается неизвестным. Война всегда несёт много неопределённости и её последствия могут быть непредсказуемыми.

Примечательно, что руководство ХАМАС заявило, что проводит операцию под названием “Буря Аль-Аксы”. Но самое удивительное то, что она считается “специальной военной операцией”. СВО — русская аббревиатура, покорившая мир.

Специалисты, которые хотя бы частично понимают ситуацию на Ближнем Востоке, задаются вопросом, кому выгодны происходящие события? Самым явным ответом на этот вопрос является Иран, который традиционно является главным врагом Израиля. Израиль же, в свою очередь, прилагает все усилия для улучшения отношений с арабским миром при помощи США. Это означает, что на ближайшее время Израиль окажется в относительной безопасности и сможет сконцентрироваться на борьбе с Ираном и его союзниками.

Израиль уже давно ведёт “необъявленную” войну против Ирана и его поддерживаемых организаций. Несмотря на то, что Израиль не признает своей вины в проведении ударов по территории Сирии, они продолжаются. Иран же заинтересован в том, чтобы Израиль получил ответный удар, который мог бы быть ещё более неофициальным. В этом случае лучшим инструментом для иранцев могут стать “военизированные палестинские организации”.

Ирану довольно трудно снабжать эти организации, но при этом Иран надежно закрепился на территории Сирии и имеет возможности для эскалации конфликта. Население соседних с Израилем стран склонно поддерживать эскалацию, а возможности помощи со стороны США в настоящее время снижены.

Израиль полагался на свою высокотехнологичную армию, чтобы защитить себя от противников, но сегодня ему предстоит узнать, что этого не всегда достаточно. Однако, чем больше оружия нужно Израилю для защиты от ХАМАС и “Исламского джихада”, тем меньше вероятность, что оно будет использоваться в других конфликтах, включая украинский кризис.

Россия, как союзник Ирана и Сирии, может использовать текущую ситуацию на Ближнем Востоке в своих интересах. Она может оказывать поддержку своим союзникам и содействовать им в борьбе против Израиля, но также может использовать свои экономические связи с Израилем для получения выгодных контрактов и сделок.

Одобрять действия террористов непозволительно, да и радоваться вместе с палестинцами убийствам гражданских не стоит тем более. Но порой всем нам необходимо посмотреть на некоторые вещи через призму цинизма, понимая, что происходящее означает для русского государства.

Чем больше военных ресурсов понадобится Израилю, тем меньше вероятность, что израильское оружие будет передано посредниками украинской армии. В таком случае Киев не сможет стрелять по русской армии и мы станем ближе к Победе на ещё один шаг.

Фото: MAHMOUD ISSA/KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBALLOOKPRESS

Автор: vizitka01

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