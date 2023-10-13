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Новый поворот на фронте — армия России меняет карту боя

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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12 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Согласно заявлению заместителя начальника Главного управления Росгвардии по ДНР Александра Ходаковского, Вооруженные силы России последние дни проявили значительную активность на Авдеевском и Марьинском направлениях. В результате этих операций, российская армия сумела существенно изменить обстановку на поле боя и продвинуться к новым целям. Однако, на данный момент Министерство обороны РФ воздерживается от комментариев. Пишет Военное Дело.

«В Донецке второй день слышна интенсивная канонада — действия наших сил резко активизировались на Авдеевском и Марьинском направлениях», заявил Ходаковский.

Ходаковский подчеркнул, что продвижение к новым целям позволит контролировать сообщение авдеевского гарнизона с остальными военными подразделениями. Он также пожелал российским солдатам успеха в выполнении поставленных задач.

Фото: Сайт Минобороны России / mil.ru

ИСТОЧНИК

город Горняк

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