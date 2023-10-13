“Нож в спину от Эрдогана”. Турция встала на русский курс, лишив Америку нефти?

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12 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Эрдогана ничуть не смутил тот факт, что в северной провинции Сирии расположены склады с вооружением и нефтяные скважины Америки. Никто не ожидал, что Турция решит пойти против своего союзника по НАТО, разбомбив его “кормушку” в Кардахоле. Пишет Царьград.

Оказалось, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не всегда принимает решения, которые соответствуют интересам Запада. Недавно он доказал всему миру, что первоочерёдно для Турции в приоритете национальные интересы и борьба против терроризма. Не секрет, что Эрдоган также стремится к укреплению своей роли в регионе Ближнего Востока и устанавливает контакты с другими ключевыми игроками, такими как Россия и Иран.

Эрдоган поддержал Палестину и выразил опасения относительно присутствия американского авианосца в регионе. Неужели он решил укрепить отношения с Россией, осознав, что политика США является разрушительной? Но сейчас не об этом.

Пару дней назад Турция нанесла мощные удары по инфраструктуре Рабочей партии Курдистана в провинции Сирии. Известно о полном уничтожении бункеров боевиков, складов с вооружением. Но “вишенкой на торте” стала ликвидация нефтяных скважин, которые американцы построили для своего обогащения.

Самые сильные удары пришлись по стратегически важным объектам в Кардахоле. Примечательно то, что формально эти объекты принадлежат курдам, но фактически всем руководят американцы, выкачивающие нефть для дальнейшей перепродажи.

Если говорить простыми словами, то Америка в буквальном смысле незаконно ступила на территории Сирии и занимается воровством нефти. Как такое могло произойти? Нюанс в том, что часть вырученных от продажи средств потом передаётся террористическим группировкам, кошмарящим Турцию.

Все согласятся с тем, что за такие действия Эрдогана можно только поблагодарить, ведь не каждый решится на такой шаг, да ещё и против НАТО.

Фото: TURKISH PRESIDENCY/KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBALLOOKPRESS

Автор: vizitka01

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