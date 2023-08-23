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“Нужно поддержать семьи”. Путин назвал сложной ситуацию с рождаемостью в РФ

редактор01 mins

Президент рассказал, какие меры нужно принять, чтобы обстановка улучшилась

Фото: kremlin.ru

Ситуация с рождаемостью в России на сегодня сложная, для решения проблемы необходимы дополнительные меры в сфере демографии, заявил Владимир Путин.

“Нужно дополнительно поддержать семьи, будущих мам, традиционные ценности и добиться перелома демографической ситуации в России”, – сказал президент на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам (цитата по RT).

На этом мероприятии Путин также заявил, что с 1 января 2024 года в стране повысят МРОТ на 18,5%, что, со слов главы государства, значительно выше темпов инфляции.

Кроме того, он сказал, что по итогам прошлого года Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира – несмотря на пессимистичные прогнозы западных экспертов.

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