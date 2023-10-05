“Оборонка потянет?” Чем удивит проект федерального бюджета на 2024 год

Эксперты увидели в документе влияние СВО и предостерегли от “бюрократического оптимизма”

Деньги / Фото: amic.ru

Проект федерального бюджета РФ на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов внесен правительством на рассмотрение в Федеральное собрание. 3 октября его параметры обсуждались в Совете Федерации. Первое заседание Госдумы, посвященное его рассмотрению, должно состояться 16 октября. С докладом на нем выступит глава Минфина Антон Силуанов. При этом чиновники и депутаты уже выразили оптимизм в отношении главного финансового документа страны. Журналист amic.ru Андрей Магас оценил, насколько этот оптимизм оправдан и как изменит нашу экономику трехлетка по жизни по новому бюджету.

“Позитивное удивление” советника

Уже в ходе работы над проектом бюджета премьер-министр Михаил Мишустин назвал одной из задач разработчиков “поддержку положительных изменений в экономике”. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко еще летом предположила, что “будет подготовлен сбалансированный бюджет, направленный на развитие”. Глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что “главным условием бюджета было и остается полное выполнение всех социальных обязательств государства”. А помощник президента России Максим Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума в интервью РБК обещал, что основные параметры проекта бюджета вызовут “позитивное удивление”.

После такого рода обещаний наблюдателям оставалось с интересом ожидать, когда же бюджетные показатели станут достоянием гласности. Это случилось в конце сентября. В опубликованном на сайте правительства документе указано, что проект был “сверстан на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития”. Кабмин заглядывает в будущее с умеренным оптимизмом, прогнозируя “переход к уверенному росту экономики в 2024 году на уровне выше 2%”.

Также говорится, что “при формировании проекта нового трехлетнего бюджета правительство традиционно исходило из необходимости исполнения социальных обязательств перед гражданами и решения задач, обозначенных президентом”.

Судя по всему, в правительстве считают ситуацию в экономике управляемой, а недавние неожиданности в виде всплеска инфляции или повышения стоимости топлива, а также роста курса доллара – не повод для беспокойства.

Доходная часть федерального бюджета, согласно проекту, должна составить в 2024 году 35 трлн руб, в 2025-м – 33,5 трлн руб., в 2026-м – 34,1 трлн руб. Что касается расходов, то в 2024-м планируется потратить 36,6 трлн руб., в 2025-м – 34,4, в 2026-м – 35,6 трлн руб.

Напомним, в принятом трехлетнем бюджете в 2022 году виды на расходы в 2024-м были куда скромнее и предусматривались в размере 27,2 трлн рублей. Если взять текущий, 2023 год, то его доходы рассчитаны на сумму 26,13 трлн руб., расходы – 29 трлн руб.

Что же повлияло на рост доходной части? Согласно пояснительной записке к бюджету, ожидается рост как нефтегазовых доходов (на 2,6 трлн руб.), так и ненефтегазовых (на 3,8 трлн руб.). Расчет на благоприятную нефтяную конъюнктуру будет дополнен “изменением установленного предельного дисконта по отношению к цене нефти сорта Brent, влияющего на поступления нефтегазовых доходов”. Также свою роль должно сыграть увеличение поступлений от НДФЛ “с доходов в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках”. Кроме того, на 174 млрд рублей должны вырасти поступления от акцизов.

Нехватка технологий еще даст о себе знать

Бюджетный дефицит планируется покрывать за счет заимствований, сообщил на заседании кабмина Михаил Мишустин. По словам министра финансов Антона Силуанова, общий размер заимствований на внутреннем рынке для покрытия дефицита бюджета достигнет около 4 трлн рублей в год.

В проекте главного финансового документа ясно обозначен приоритет на будущий – лидером по расходам является статья “Национальная оборона” – 29,3% (10,7 трлн руб.), это соответствует 6% от ВВП страны. На втором месте по объему расходов “Социальная политика” (включает средства, направляемые на пенсии, пособия, социальное обеспечение, обслуживание населения, охрану семьи, материнства и детства и прочие социальные вопросы), составляющая 21,1% (7,71 трлн руб.). Третья позиция – у “Национальной экономики” – 10,7% (3,93 трлн руб.). Это направление включает в себя государственное участие в базовых отраслях народного хозяйства – топливно-энергетическая, горно-добывающая, лесное хозяйство, АПК, охота и рыболовство, строительство, торговля, туризм, транспорт и связь, а также государственные предприятия в различных сферах.

Кстати, в 2023 году оборонные расходы находятся на втором месте и составляют 4,98 трлн руб., в то время как социальная политика составила 7,343 трлн руб. (25,3% от общего объема расходов).

Экономист Никита Масленников отмечает, что предложенный дефицит бюджета оказался почти вдвое меньше ожидавшегося многими наблюдателями. Будущее покажет, удастся ли удержать разницу между доходами и расходами на столь низком уровне. Эксперт также заметил, что заявленная ранее социальная направленность бюджета вовсе не противоречит лидирующей позиции “Национальной обороны”.

“Именно по этой статье предусмотрены немалые средства, направляемые на выплаты мобилизованным участникам СВО, они поступают семьям, женам, детям военнослужащих. Есть также другие виды пособий, программы помощи. По сути, это социальные выплаты, немалые деньги, объем которых оценить, правда, трудно, поскольку это направление расходов является закрытым”, – заявил он amic.ru.Собеседник убежден, что “оценивать общий объем социальных затрат только по соответствующей статье бюджета – слишком узкий подход”.

С проведением СВО, видимо, связано увеличение расходов в бюджете на обслуживание инвалидов, выделение 58 млрд рублей на технику для реабилитации этой группы населения – коляски и другие спецсредства.

Экономист Андрей Песоцкий предостерегает от чрезмерно благодушного настроя.

“По экономике может ударить отсечение нашей страны от некоторых передовых технологий, произошедшее в 2022 году. Это может сработать с каким-то лагом, некоторой задержкой. Так, недавно обсуждал с коллегой возникшие перебои с импортом некоторых видов удобрений. А ведь аналогичные сложности накапливаются во многих отраслях”, – заметил он amic.ru.Добавим, что проект бюджета не предусматривает индексацию зарплат в 2024 году федеральным чиновникам, в том числе президенту, премьеру, министрам и др. Видимо, было решено, что недавнего повышения жалования высокопоставленным лицам с октября 2023-го вполне достаточно.

Напряженка с прогнозистами

По словам доцента кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максима Чиркова, приоритет оборонных расходов является позитивным моментом.

“Конечно, стоит учесть политические задачи, стоящие перед страной. Кроме того, оборонка становится драйвером устойчивого экономического роста. Для трудящихся это означает рост зарплат на предприятиях не только ОПК, но и смежных отраслей, скажем, металлургии”, – пояснил он amic.ru.По мнению эксперта, крайне важно, что параметры экономического роста заложены не в сырьевом, а в обрабатывающем секторе.

“Хотя нефтегазовые доходы постепенно восстанавливаются, значительный рост обещает дать обрабатывающая промышленность, что положительно отражается на всей экономике”, – замечает Чирков.

Никита Масленников обратил внимание, что в проекте бюджета просматривается структурная перестройка отечественной экономики.

“Это заметно по государственным инвестициям для поддержки высокотехнологичного сектора и создание инфраструктуры. Хотя имеется и ряд других форм поддержки и укрепления национального технологического суверенитета”, – напоминает он.

Собеседник также считает, что необходимо вкладывать средства в налаживание механизма региональной поддержки бизнеса, что позволит увеличить внутренние инвестиции в экономику.

Максим Чирков в целом позитивно оценивает проект бюджета.

“Я лично сторонник большего увеличения социальных статей, но в целом документ выглядит позитивно, поскольку обеспечивает развитие. “Оборонка” тащит экономику вперед, такое в мировой практике случается довольно часто”, – замечает эксперт.

А вот Андрей Песоцкий считает, что в проекте бюджета отчасти сыграл роль так называемый бюрократический оптимизм.

“Многие чиновники, курирующие экономические направления, подчас не решаются признать наличие серьезных проблем. И наверх уходит благостная картинка. Для решения многих вопросов явно не хватает толковых аналитиков и прогнозистов, которых у власти очевидный недостаток”, – убежден собеседник.

Источник