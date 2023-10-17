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Обрастает рельсами и асфальтом. Как идут работы на мосту на Новом рынке

редактор ГОРНЯК2201 минуты

До окончания строительства осталось 46 дней

Мост на Новом рынке в октябре / Фото: amic.ru

Мост на Новом рынке уже начинает покрываться асфальтом и рельсами. На малом путепроводе специалисты МУП “Горэлектротранс” приступили к укладке рельсошпальной решетки. Пути укладывают на прямом участке по проспекту Ленина в сторону Дома быта. Как сообщает Telegram-канал “Мост”, завершились работы по восстановлению трамвайных путей на пересечении проспекта Калинина и улицы Кулагина. 

Как ранее писал amic.ru, большую часть работ на путепроводах планируется закончить до конца октября. В ноябре на большом путепроводе будут укладывать асфальт и рельсы, которые подключат к трамвайной сети. Рабочие также сделают барьерное ограждение, проведут частичное асфальтирование. Разбор разворотных колец для трамваев начнется в ноябре. 

Дата окончания всех работ на мосту – 30 ноября. 

Как выглядит мост сейчас, смотрите в нашем фоторепортаже.

город Горняк

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